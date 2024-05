La Gazzetta dello Sport: Il vento del calcio nuovo

Nella colonna di destra, sulla prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, leggiamo: “Triplete d'Italia. Capello: «Atalanta e Fiorentina, si può»”. L'intervista integrale a Fabio Capello a pagina 17: “«Mi fido di Gasp. Italiano è maturo. E con Ancelotti… può essere triplete»”.

A pagina 12 e 13, invece, un intero approfondimento dedicato ad Atalanta e Fiorentina, con le rispettive finali: “Il vento del calcio nuovo. Gasp e Italiano: caccia al trono con un gioco da padroni”. Sulla destra di pagina 13: “Sei in Champions e nove in Europa? Più che un sogno”. A pagina 16, invece, un'analisi sui prossimi rivali della Fiorentina in finale, l'Olympiakos: “Occhio a El Kaabi e all'ex Jovetic, i trascinatori”.