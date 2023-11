Vittoria per l'Inter nel posticipo di Serie A contro il Frosinone: 2-0 per i nerazzurri, con un gol per tempo. A fine della prima frazione il gol incredibile di Dimarco, che sorprende Turati da centrocampo con un pallonetto. A inizio ripresa invece raddoppio di Calhanoglu su rigore. I nerazzurri tornano quindi in testa alla classifica alla sosta del campionato.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 31, Juventus 29, Milan 23, Napoli 21, Fiorentina 20 , Atalanta 20, Bologna 18, Roma 18, Monza 17, Lazio 17, Torino 16, Frosinone 15, Genoa 14, Lecce 14, Sassuolo 12, Udinese 11, Empoli 10, Cagliari 9, Verona 8, Salernitana 5.