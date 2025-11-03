Intanto il Genoa sceglie il suo nuovo allenatore. Era uno dei candidati alla panchina della Fiorentina

Secondo quanto riporta Sky Sport, è sempre più Daniele De Rossi per il ruolo di nuovo allenatore del Genoa. La squadra fanalino di coda della Serie A, dopo aver esonerato Vieira, avrebbe scelto l'ex capitano della Roma per proseguire la stagione.

Prossimo avversario

Il suo contratto con i rossoblù sarebbe fino al termine della stagione, con il rinnovo legato alla possibile salvezza. Alla Fiorentina adesso rimane la pista Paolo Vanoli e proprio i viola dovrebbero incontrare De Rossi al Ferraris da avversario nella prossima gara di Serie A.

E la Fiorentina?

Da capire quando e come Fiorentina e Pioli si diranno addio, con il tecnico viola che non presenterà le dimissioni e ha un contratto oneroso in essere con i viola. Intanto si depenna un nome dei suoi possibili sostituti.