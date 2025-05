E intanto a Firenze spunta Farioli: l'ex tecnico dell'Ajax a cena con una vecchia conoscenza della Fiorentina

Francesco Farioli, tecnico originario di Barga, dopo aver guidato a lungo l’Ajax in testa alla classifica dell’Eredivisie per poi perdere terreno proprio sul finale e rassegnare le dimissioni, è tornato in Toscana, e in questo momento si trova precisamente a Firenze.

Farioli a cena a Firenze

La presenza dell'allenatore garfagnino è stata segnalata da Toscana TV stasera a Firenze, dove era in compagnia di Antonio Tramontano, ex responsabile scouting della Fiorentina, ad una cena in un ristorante nei pressi del centro storico. Un incontro che ha inevitabilmente riacceso le voci di mercato.

Un possibile nome per la panchina viola?

Francesco Farioli al momento è senza squadra, e potrebbe un candidato papabile per la panchina viola dopo le dimissioni di Raffaele Palladino, pur essendo un'ipotesi ancora tutta da verificare.