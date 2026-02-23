Adesso è ufficiale: il Torino ha esonerato Baroni, cambia l'allenatore dei granata

Era già tutto noto, ma adesso è ufficiale: attraverso un comunicato stampa, il Torino ha comunicato ufficialmente l'esonero di Marco Baroni.

Il comunicato

“Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera”.

27 punti in 26 partite, è questo il bottino raccolto dai granata finora: situazione di classifica che parla di un Torino a ridosso della zona retrocessione e che, con l'arrivo imminente del nuovo tecnico D'Aversa, si giocherà anche con la Fiorentina la volata verso la salvezza.