Il procuratore-amico che lavora per favorire la Fiorentina e ammorbidire le richieste

Per il centrocampo della Fiorentina, resta calda la pista che porta ad Hans Nicolussi Caviglia. Proseguono in questo senso le trattative fra il club viola e il Venezia, squadra che detiene la proprietà del suo cartellino.

La proposta della Fiorentina

In questo caso la Fiorentina propone un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato fissato sui 7-8 milioni più bonus. La richiesta dei lagunari è però superiore.

Le mosse del procuratore

Come scrive però La Nazione, all'operazione lavora anche l’agente del giocatore, Alessandro Lucci, che sta cercando di ammorbidire le richieste del club veneto.

Lucci è uno dei procuratori con i quali Pradè ha migliori rapporti e sta portando avanti una collaborazione che dura da anni. Giova ricordare che ha in procura vari calciatori viola come Piccoli, Kean, Dzeko e anche il giovane Caprini.