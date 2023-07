Corriere dello Sport-Stadio: L'operazione rinnovo non decolla

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio sulla Fiorentina c'è questo titolo: “La Viola cresce”. Sottotitolo: “Ikoné, Mandragora e Kokorin: 3-0 al Catanzaro. Arthur piace”. Sommario: “Un’altra buona prestazione di Sabiri nel ruolo di ala sinistra. Oggi arrivano in ritiro anche Gonzalez e Amrabat. Nodo Castrovilli: strada in salita per il rinnovo”.

A pagina 12 apertura per: “Fiorentina tre gol e la festa per Arthur”. E ancora: “Segnano Ikoné e Mandragora e alla fine c’è il timbro di Kokorin Squadra imballata solo all’inizio”. In taglio basso: “Porte chiuse, i tifosi protestano con gli striscioni”.

A pagina 13: “Castrovilli, non ci siamo Le trattative sono al palo”. Sottotitolo: “Ieri è stato titolare col Catanzaro ma l’operazione per il contratto in scadenza nel 2024 non decolla”. Infine: “Amrabat e Gonzalez oggi si ricomincia Incontro con Italiano”.