Castrovilli al palo: Le richieste economiche che la Fiorentina non vuole accettare

Passano i giorni ma ancora non ci sono novità sul fronte del prolungamento del contratto del centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli.

Ancora non è arrivato il sospirato punto di svolta, né il club ha scelto di tendere più di tanto la mano alle richieste del calciatore né i rappresentanti del fantasista si sono spostati in modo sensibile dalle istanze economiche iniziali, già fatte pervenire all’attenzione della società di Commisso più di un mese fa. Così scrive stamani in merito il Corriere dello Sport-Stadio.

La questione è sempre la stessa, ovvero il nuovo ingaggio da dare al numero 10 che vorrebbe essere in linea con i giocatori “top” della squadra (2,5 milioni a stagione, già elargiti a Jovic, Gonzalez e Milenkovic). Dall'altra parte c'è invece la convinzione di dover rimanere sui 2 milioni di euro, più magari qualche bonus legato alle presenze.