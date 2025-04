A Toscana TV l’ex attaccante della Fiorentina Massimo Orlando ha commentato lo 0-0 del Franchi della squadra di Palladino contro il Parma, soffermandosi su varie tematiche di casa viola

‘Peggio i punti persi col Milan che col Parma, ma la Fiorentina…’

“La Fiorentina ha perso troppi punti con le ‘piccole’, la partita era difficile e servivano più qualità e determinazione. L’approccio migliore lo ha avuto il Parma, la Fiorentina ha pensato magari di poterla risolvere con una giocata di un singolo. Penso che tre partite alla settimana si facciano sentire rispetto a chi ne gioca una, è uno sforzo pesante. È stata anche una questione fisica, la gara si è complicata ulteriormente e partite così si possono anche perdere. Sono più buttati via i due punti col Milan che quelli di domenica. Il Parma era ben messo in campo ed è una squadra forte fisicamente, in queste situazioni serve sfruttare le poche occasioni che capitano durante la partita. Kean purtroppo ha fallito una grande opportunità”.

‘Manca qualità, Palladino deve avere coraggio… alla squadra manca un gioco’

“Palladino ha fatto tante cose importanti quest’anno ma delle volte ci si deve anche sbilanciare e avere coraggio. Capisco sia importante non perdere, ma in gare così un punto serve poco… questo forse è un suo difetto. Non è un caso che la Fiorentina vinca con le grandi squadre e perda punti con le ‘piccole’. Non è strutturata per fare la partita, non è predisposta a ciò, ma riesce a esprimersi solo quando trova spazi e in questa tipologia di gare va in difficoltà. La squadra non ha un gioco… manca qualità, oltre a Fagioli chi è può darla? Kean ha fatto talmente tanti gol che una prestazione opaca ci può stare. Richardson sta crescendo, e questa è una nota positiva. Molto bene tutta la difesa, in particolare Pongracic. Folorunsho non può giocare esterno, è una mezzala fisica con tempi di inserimento”.