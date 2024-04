La formazione ufficiale della Fiorentina: dietro tornano Dodo e Biraghi, nel mezzo Arthur. In attacco, solo i migliori

Tempo di Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, impegnata alle 18:45 contro il Viktoria Plzen nella gara di ritorno dei quarti di finale. Il tecnico siciliano ha scelto per questa sfida ancora Terracciano in porta con una linea a quattro composta da Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi.

A centrocampo, vediamo Arthur e Mandragora, con Beltran in posizione più avanzata. Davanti spazio a Nico Gonzalez e Kouame, con Belotti a far la punta come al solito. A seguire, le formazione ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. A disposizione: Christensen, Sottil, Lopez, Ikonè, Infantino, Faraoni, Martinez Quarta, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barak. Allenatore: Vincenzo Italiano.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Hejda, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Kopic; Sulc, Vydra; Chory. A disposizione: Tvrdon, Baier, Paluska, Kliment, Traorè, Reznik, Mosquera, Dweh. Allenatore: Miroslav Koubek.