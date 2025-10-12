Gattuso: "Se Kean non ce la farà, non chiameremo nessuno in più. C'è Piccoli che ha grandi doti"

Nel post partita di Estonia-Italia, il CT azzurro Gennaro Gattuso ha parlato brevemente anche dell'infortunio alla caviglia di Moise Kean.

Le parole di Gattuso

“Valuteremo meglio domani (oggi ndr) le sue condizioni (di Kean ndr) e se non ce la farà, non chiamerò nessuno: abbiamo Piccoli che ha grandi doti ed è andato in tribuna. Abbiamo fiducia nei ragazzi che sono qui". Queste le parole riportate da La Gazzetta dello Sport.

Piccoli contro Israele?

Si avvicina dunque la prima vera chiamata in azzurro per Piccoli, che senza Kean sederà almeno in panchina contro Israele martedì. Ieri sera era in tribuna accanto a Nicolussi Caviglia.