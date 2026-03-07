In attesa della Fiorentina, il Rakow può riaccendere la corsa al titolo: cade la capolista Jagiellonia

Il destino della Fiorentina si è fortemente incrociato con il campionato polacco in Conference. Dopo aver passato (in modo molto affannoso) il playoff contro lo Jagiellonia, gli ottavi di finale impongono il doppio confronto con un'altra squadra dalla Polonia, il Rakow.

Prima della Fiorentina, il Rakow guarda al campionato

Proprio il club di Czestochowa ha recentemente staccato il pass per avanzare in semifinale di coppa nazionale. In attesa di sfidare la Fiorentina giovedì prossimo, domani andrà in campo per l'Ekstraklasa (campionato) contro il Pogon. E ha potenzialmente l'opportunità di riaprire il campionato.

E lo stop dello Jagiellonia riapre i discorsi in vetta

Questo perché proprio lo Jagiellonia cestina l'opportunità di una fuga al comando: decisiva la sconfitta per 3-0 contro il Lechia Gdansk, che può permettere alle altre di avvicinarsi.