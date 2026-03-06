Il Rakow passa il turno a fatica in Coppa di Polonia in un campo di patate. E uno dei giocatori più importanti si infortuna da solo

Un terreno di gioco pessimo quello che ha accolto Avia Świdnik e Raków Częstochowa, prossima avversaria della Fiorentina in Conference League, per i quarti di finale di Coppa di Polonia.

Vittime di un campo di patate

Un vero e proprio campo di patate che non ha risparmiato vittime, in una partita in cui il Rakow ha faticato più del previsto contro una squadra ben più mediocre dei rossoblù.

Infortunio importante

Al settimo minuto, infatti, la squadra di Częstochowa è stata costretta a sostituire uno dei suoi giocatori più importanti. Il brasiliano Jean Carlos Silva è stato costretto al cambio dopo uno scivolone sul campo da gioco ed essersi procurato probabilmente uno stiramento muscolare. Le sue condizioni saranno da valutare in vista del match della prossima settimana contro la Fiorentina.