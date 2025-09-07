Eman Kospo ha fatto il proprio debutto con la nazionale maggiore della Bosnia Erzegovina dopo aver fatto tutta la trafile delle giovanili con le rappresentative svizzere.

Un sogno diventato realtà

Il giovane difensore viola, appena arrivato dal Barcellona, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, un lungo messaggio dopo per i tifosi bosniaci: "Ieri sera uno dei miei sogni più grandi si è avverato! Da bambino, sognavo di rappresentare un giorno il mio paese, di stare di fronte a quei tifosi incredibili... Ho lottato giorno dopo giorno, sognato e sperato che un giorno avrei avuto la possibilità di difendere questi colori! Quel momento è arrivato ieri sera.

Le emozioni del debutto

Kospo continua descrivendo le proprie emozioni durante la partita di ieri sera: “Sono felicissimo di aver debuttato con la Bosnia. È difficile trovare le parole giuste per esprimere le mie emozioni. Scendere in campo con il nostro capitano e tutti quei ragazzi fantastici. Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno creduto in me, e in particolare la mia Bosnia per avermi dato questa opportunità. Ti amo Bosnia!”