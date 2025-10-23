Bucchioni: "Pioli stasera ha fatto 7 cambi ma tatticamente vedremo la stessa Fiorentina. Finalmente Fortini, Dzeko e Fagioli invece…”

Dopo l'ufficialità della formazione titolare della Fiorentina, che scenderà in campo contro il Rapid Vienna, il direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni ha avuto modo di commentare le scelte di Stefano Pioli. Questo le sue considerazioni a Radio Bruno:

“Va sottolineato intanto come Pioli abbia scelto di fare 7 cambi rispetto alla partita di domenica sera. Ho visto come è stata schierata la formazione e secondo me non sarà un 3-5-2, ma sarà il solito 3-4-2-1 con Fagioli e Dzeko dietro Piccoli. L'ex Juventus a San Siro non ha fatto malissimo, anzi forse è una delle sue migliori prestazioni di questo suo inizio di stagione. Ndour andrà a prendere il posto di Mandragora secondo me, che era molto stanco e farà bene a riposare un po'. Per il resto la formazione è quella di sempre, cambiano gli uomini ma non il modo di giocare. Dzeko dovrà esser bravo a fare un lavoro di raccordo per dare qualcosa in piu al centrocampo. Sono curioso di vedere alcuni giocatori che non vediamo mai”.

“Fortini deve diventare l'alternativa di Dodo”

Qualche parola per Fortini: “L''ex Juve Stabia è uno di questi. Ce l'eravamo già detti ma lo ribadisco, Fortini deve diventare un'alternativa di Dodo. Questo ragazzo ha tante richieste, anche il Milan lo avrebbe preso in estate: ha grandi qualità e quelle poche volte che lo abbiamo visto ha sempre impressionato”.

“Ci aspettiamo molto anche da Dzeko: deve tornare quello dell'Inter”

Un commento anche su Dzeko: “Mi aspetto di vedere una grande crescita per quello che riguarda le prestazioni del bosniaco. E' un giocatore che ovviamente deve dare di più, soprattutto a livello di esperienza. Se è adatto al ruolo? Ma certo, l'ha sempre fatto in carriera. Il problema è avere o meno la gamba, anche nell'ultimo periodo con la maglia dell'Inter con Lautaro centravanti era Dzeko a fare da raccordo con le mezzali: la sua intelligenza tattica lo portava ad aprire spesso spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Le ultime uscite hanno dimostrato che soffra dal punto di vista della forma fisica, per questo credo che sia meglio proporre Piccoli come prima punta".

“Fagioli è il giocatore piu forte della Fiorentina e deve dare un segnale”

Ha poi concluso parlando di Nicolo Fagioli: “E' un giocatore da cui ti aspetti la giocata. E' un altro dal quale ci aspettiamo molto di piu. Se c'è un giocatore che può far cambiare passo a questa Fiorentina è quello piu forte di tutti. Probabilmente tutti non lo conoscono, se torna il giocatore della Cremonese o dei primi tempi della Juventus tanti discorsi su di lui verrebbero messi da parte. Stasera potrebbe essere il palcoscenico giusto, soprattutto dopo le ultime buone notizie sul suo passato, che finalmente potrebbe definitivamente mettersi alle spalle”.