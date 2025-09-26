Spunta l'ipotesi dell'esclusione di Israele dalle qualificazioni ai Mondiali. E per l'Italia non sarebbe una buona notizia

E' emersa in queste ore l'ipotesi di un'esclusione di Israele dalle qualificazioni al Mondiale 2026. Sul tema ha fatto il punto a TMW l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini: “C'è stata un sollecitazione di una commissione ONU indirizzata a FIFA e UEFA per escludere Israele dalle competizioni calcistiche internazionali. Di suo iniziativa la UEFA può escludere le squadre di Israele solo dalle coppe europee, mentre per le Nazionali entra in gioco la FIFA”.

Non una buona notizia per l'Italia

“La UEFA - continua Valentini - potrebbe eventualmente sottoscrivere un documento politico sollecitando la FIFA a decidere per l'esclusione di Israele". Se così fosse, per l'Italia non sarebbe una buonissima notizia. Diciamocelo chiaramente: l'unica speranza che la Norvegia possa perdere punti è proprio nella partita con Israele, ma se questa non verrà giocata vorrebbe dire che la Norvegia arriverebbe prima nel girone e l'Italia matematicamente seconda, quindi obbligata a passare dai playoff per la qualificazione al Mondiale.