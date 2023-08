Replicare l'avvio sprint di Marassi potrebbe essere fondamentale contro il Lecce: il dato che preoccupa i salentini

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta rimediata in settimana contro il Rapid Vienna, avrà sicuramente la volontà di riscattarsi subito davanti al proprio pubblico, partendo dalla sfida di domai contro il Lecce di D’Aversa. Tra le statistiche prese in considerazione, c’è un dato particolarmente rilevante che fa ben sperare il tecnico e tutti i tifosi viola.

Almeno l’anno per quanto riguarda la scorsa stagione, quella del ritorno in Serie A, i giallorossi quando andavano in vantaggio solitamente ne uscivano sconfitti. In particolare nello scorso campionato gli uomini dell’allora tecnico Baroni non sono mai riusciti a vincere una partita in trasferta dopo essere passati in svantaggio. Nella maggior parte delle volte arrivò una sconfitta mentre in due sole occasioni un pareggio. Nello specifico contro il Napoli (alla quarta giornata) allo Stadio Maradona quando fini 1-1 e contro la Lazio (alla trentacinquesima giornata) all’Olimpico, con il risultato finale di 2-2.

Italiano avrà studiato nei minimi dettagli gli avversari e, dopo il grande inizio di sabato scorso a Marassi contro il Genoa di Gilardino, adotterà sicuramente tutte le situazioni del caso.