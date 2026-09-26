Pedullà durissimo: "Mancini non deve prenderci in giro. La Nazionale sta continuando a collezionare figuracce"

Dagli studi di Sportitalia, il noto giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato duramente la sconfitta rimediata dalla Nazionale contro il Belgio, criticando apertamente anche Roberto Mancini e di alcuni protagonisti.

Sulla partita

Questa l'analisi di Pedullà: "Non dobbiamo cercare scuse né alibi: siamo di fronte a uno scenario drammatico ed è fondamentale prenderne atto il prima possibile. Ieri si è visto il vuoto più totale in campo" sul terreno di gioco e non è il caso di prendere in giro nessuno"

“Mancini non ci prenda in giro”

Le critiche di Pedullà si sono poi indirizzate verso la l'ex tecnico anche della Fiorentina e verso i singoli elementi della rosa azzurra: “Mancini, che per primo ha la responsabilità di formazione, non deve prenderci in giro: siamo solo all'inizio del percorso ma qua serve un cambio di passo netto. Non deve farlo Cambiaghi, da cui ci si aspetta quantomeno un contributo di idee, e non deve farlo Calafiori, chiamato a mostrare maggiore attenzione nelle diagonali difensive”.

“Continueremo a collezionare figuracce”

Il giudizio finale sull'attuale momento del calcio italiano è impietoso: «Siamo l'unica Nazionale con quattro titoli mondiali sul petto che continua a collezionare una serie di figuracce sconcertanti: ci avviamo verso scenari ancora più precari. L'unica speranza è che questi tre impegni scivolino via il prima possibile".