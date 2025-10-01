Fontana: "Il tempo giocherà a favore della Fiorentina. Gudmundsson? Deve ancora inserirsi"

Gaetano Fontana, ex centrocampista che ha anche vestito la maglia della Fiorentina, ha commentato il momento complicato della squadra di mister Pioli durante un intervento a TMW Radio.

Capitolo Conference

“La Conference può aiutare la Fiorentina a ritrovare fiducia: non mi aspettavo questa partenza, perché la società ha lavorato bene sul mercato e ha riportato un allenatore come Pioli, che conosce la piazza e ha esperienza per trovare i giusti equilibri. Sono convinto che il tempo giocherà a favore della Fiorentina".

Su Gudmundsson

"Può esserci qualche equivoco tattico, come nel caso di Gudmundsson, che deve ancora inserirsi al meglio. Quando porti un giocatore in una nuova realtà, non sempre rende come ti aspetti subito”.