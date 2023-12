Per parlare della stagione di Michael Kayode, del suo recupero dall'infortunio e del suo rendimento con la maglia viola, Fiorentinanews.com ha contattato Andrea Ritorni, suo scopritore e capo scouting della Vigo Global Sport di Claudio Vigorelli, agenzia di procuratori che segue il talento classe 2004. Queste le sue parole:

“Se la Fiorentina vuole rinforzare la fascia destra? Non so quello che vuole fare la società viola sul mercato, ma sono bravi e sono sicuro che sanno cosa fare per portare in alto la squadra. Kayode è stato fermo per un infortunio alla caviglia, poi è rientrato e gioca una volta ogni tre giorni. Cosa gli vogliamo dire? Coppa e campionato, coppa e campionato. E' ovvio che un po' di stanchezza ci possa stare. Ha fatto sempre buone prestazioni e quando ha avuto qualche calo, lo ha avuto come tutta la squadra. Quando si fanno le coppe europee in mezzo alla settimana è ovvio che le squadre soffrano la domenica. Lasciamo stare l'Inter che ha tre rose in panchina, ma per le restanti è normale. Stiamo parlando di un ragazzo di 19 anni, che è stato un mese fermo e gli è servito un po' di tempo per tornare al meglio, ma a quanto vedo sta riprendendo il suo ritmo”

E su gli altri giovani viola seguiti dalla Vigo Global Sport: “Su Sene tutto ok, deve trovare la sua collocazione. Ha avuto un inizio in salita. Spero che si sblocchi il prima possibile perché la Fiorentina lo sta aspettando. Questo gol gli serve come il pane. Delli invece sta recuperando dall'infortunio alla caviglia, ha un programma ben definito e ne avrà ancora per un altro mesetto. Ma è un giocatore importante. Poi su questi infortuni devi recuperare bene, perché altrimenti rischi di forzare pericolosamente i tempi. Poi c'è Falconi, che molto probabilmente andrà a fare esperienza in prestito in Serie D. Ci sono varie richieste, vedremo”.