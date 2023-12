Tra i profili più interessanti di proprietà della Fiorentina che attualmente sono in prestito a giocare nelle serie minori, c'è sicuramente Lorenzo Lucchesi, che insieme agli altri due viola Filippo Distefano e Costantino Favasuli gioca nella Ternana. Le Fere si stanno riprendendo bene dopo un inizio di Serie B complicato, anche grazie alle prestazioni dei giovani gigliati. Per parlare della stagione del difensore viola Lucchesi, Fiorentinanews.com ha contattato Andrea Ritorni, capo scouting della Vigo Global Sport di Claudio Vigorelli, agenzia di procuratori che gestisce anche gli interessi del classe 2003.

Dopo un inizio di stagione senza molto spazio, adesso Lucchesi sta trovando continuità con la maglia della Ternana. Come giudica questo sua prima parte di annata?

“Quando Lucchesi è arrivato alla Ternana dalla Fiorentina non aveva fatto la preparazione. Ora ha preso fiducia e sta facendo bene. Anche domenica contro il Lecco ha fatto una bella partita, nonostante sabato avesse avuto un incidente in allenamento prendendo un colpo alla testa. Sta crescendo molto sia in fase di marcatura, sia in fase di costruzione e sta trovando fiducia in una categoria nuova per lui come la Serie B. Si sta trovando molto bene anche con il nuovo allenatore e la nuova proprietà, che lo ha accolto molto bene. E' molto felice a Terni”.

E viste le buone prestazioni immaginiamo che la società viola lo stia tenendo d'occhio…

“La Fiorentina lo sta seguendo, manda sempre osservatori a guardarlo. Ha ancora molto da fare e deve aggiungere più cose possibili al suo bagaglio tecnico e tattico, per dare il suo contributo a una squadra che punta a raggiungere la salvezza”.

Lei che lo conosce, il sogno di Lorenzo è quello di tornare a Firenze per fare il suo debutto con la prima squadra della Fiorentina?

“E' logico che il sogno di un ragazzo di Firenze, che ha fatto le giovanili alla Fiorentina, sia quello di esordire con la maglia viola, ma ancora mi sembra presto per dirlo. Sta facendo il giusto percorso per crescere. A livello contrattuale è blindato dalla società viola”.

