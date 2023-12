La Fiorentina guarda in casa Napoli per possibile vice Kayode. Ma c'è anche il Genoa sul giocatore

Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini, nel corso di un'intervista concessa a Il Secolo XIX, si è espresso così in merito ad un interesse concreto del club ligure nei confronti di Alessandro Zanoli, difensore classe 2000 attualmente in forza al Napoli:

“Continua a piacere, come era già accaduto in estate. E' uno dei nomi che stiamo valutando con attenzione in questo periodo”.

Negli scorsi giorni si è parlato anche si un possibile interessamento della Fiorentina, che vuole rinforzare la fascia destra presidiata da Kayode e Pierozzi (vicino alla cessione in prestito).