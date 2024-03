La tragica notizia del malore del dg della Fiorentina Barone fa il giro del mondo: da Reuters alla Bild, i commenti delle testate più importanti

La tragica notizia del grave malore accusato dal dg della Fiorentina Joe Barone ha fatto e sta facendo il giro del mondo, con i media sportivi e non di ogni parte del globo che stanno seguendo la vicenda legata al dirigente gigliato. Da Reuters al New York Post fino alla Bild tedesca. Questi alcuni articoli delle testate più importanti che riportano la notizia: "

(Reuters) - Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone rimane in ospedale in rianimazione dopo aver subito un arresto cardiaco, ha detto lunedì il club di Serie A. La partita di Serie A della Fiorentina contro l'Atalanta è stata rinviata domenica dopo che Barone è crollato mentre la squadra stava lasciando l'hotel. Barone, che compie 58 anni mercoledì, è stato portato in ospedale a Milano. "Le funzioni vitali di Joe sono supportate da tecniche di supporto meccanico artificiale. Non è stata fissata alcuna prognosi", ha detto la Fiorentina in un comunicato.

(AP) - Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è in rianimazione a seguito di un arresto cardiaco. Barone si è sentito male domenica nell'hotel della squadra, poco prima della partita della Fiorentina contro l'Atalanta, ed è stato ricoverato d'urgenza in un ospedale di Milano. La partita è stata successivamente rinviata. La Fiorentina ha detto domenica sera che Barone, che compirà 58 anni mercoledì, è in condizioni "critiche ma stabili". Lunedì, il club ha detto che Barone rimane ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiaca dell'ospedale San Raffaele di Milano. Barone è nato in Italia ma cresciuto a New York. Sua moglie, Camilla, è arrivata in fretta e furia da Firenze domenica e i suoi quattro figli sono arrivati dagli Stati Uniti lunedì mattina. Joe Barone, storico di Brooklyn e attuale direttore generale della Fiorentina, si è ammalato domenica ed è stato ricoverato d'urgenza in ospedale.

(New York Post) - "La Fiorentina può confermare che Joe Barone è attualmente ricoverato presso il reparto di terapia intensiva cardiologica dell'Ospedale San Raffaele di Milano diretto dal professor Alberto Zangrillo", ha dichiarato il club in una nota. "Le sue condizioni rimangono critiche ma stabili. Barone sta attualmente ricevendo il trattamento più avanzato nella funzione cardiaca e nel supporto. Un altro aggiornamento sarà pubblicato domani". Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone si è ammalato domenica. Diversi giocatori della Fiorentina erano lì quando Barone è crollato prima della partita di Serie A della Fiorentina contro l'Atalanta. La partita è stata rinviata perché è stato trasportato in elicottero al reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, con la sua famiglia che è volata in Italia. Il 58enne Barone – da sempre membro dei Brooklyn Italians – era stato vicepresidente senior dei New York Cosmos e presidente della National Premier Soccer League"

(Bild) - Joe Barone (57), direttore generale della Fiorentina, ha avuto un infarto domenica nell'hotel della squadra. Il dirigente del club ha dovuto essere rianimato ed è stato operato d'urgenza a Milano. La partita di Serie A tra Atalanta e Fiorentina prevista per le ore 18 è stata annullata. Barone rimane in condizioni critiche dopo l'intervento chirurgico all'ospedale San Raffaele. Diversi giocatori e membri dello staff del club hanno visitato Barone. Barone è il più importante confidente del presidente del club Rocco Commisso (74). Commisso, che vive a New York, ha acquistato la Fiorentina nel giugno 2019 e da allora Barone gestisce l'attività da Firenze. Nell'autunno 2023 la Fiorentina ha inaugurato il "Viola Park", il centro sportivo e di allenamento più moderno d'Italia. Era un progetto che Barone ha portato avanti con decisione. Firenze è sotto shock. I ricordi della morte per problemi cardiaci del giocatore della nazionale Astori, morto nella sua camera d'albergo prima di una partita a Udine, sono troppo freschi. È un trauma che la Fiorentina e i suoi tifosi non hanno ancora lasciato andare".