Una prima da titolare? Vanoli ritrova il centravanti che voleva al Torino
Per Beto potrebbe essere arrivato il momento della prima maglia da titolare con la Fiorentina. Dopo l’esordio contro il Torino partendo però dalla panchina, l’ex Everton è pronto a guidare l’attacco viola contro il Venezia, tornando così dal primo minuto in Serie A, campionato che conosce bene grazie alla precedente esperienza con l’Udinese.
Lo voleva a Torino
Per il portoghese si tratta anche dell’inizio di un rapporto particolare con Paolo Vanoli. Il tecnico lo aveva infatti fortemente voluto già nel gennaio 2025, quando allenava il Torino: dopo il grave infortunio di Duván Zapata, Vanoli aveva chiesto a Cairo proprio Beto come rinforzo per l’attacco, senza però riuscire ad averlo.
Le caratteristiche che piacciono
Adesso i due si ritrovano a Firenze. Fisicità, velocità, profondità e capacità di vincere i duelli sono caratteristiche particolarmente apprezzate dall’allenatore viola. Dopo tre anni trascorsi in Premier League con l’Everton, Beto può così rilanciarsi nel calcio italiano e provare subito a conquistare un posto centrale nella nuova Fiorentina di Vanoli.