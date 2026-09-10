Il retroscena di mercato: Vanoli aveva già provato ad allenare Beto...
Paolo Vanoli sta iniziando a modellare la sua Fiorentina, seguendo le proprie idee e uno degli aspetti principali riguarda il ruolo del centravanti. In questo senso Beto sembra avere molte delle caratteristiche richieste dal nuovo allenatore viola.
Riferimento offensivo
Fisicità, corsa, capacità di attaccare la profondità e predisposizione al duello rendono il portoghese un profilo particolarmente adatto al calcio di Vanoli. Beto può rappresentare un riferimento quando la squadra deve superare la pressione avversaria attraverso il gioco diretto, ma anche diventare un'arma da lanciare nello spazio alle spalle delle difese. Non soltanto un finalizzatore, dunque, ma un attaccante funzionale allo sviluppo della manovra.
Il retroscena
C'è inoltre un retroscena di mercato significativo riportato stamani da La Nazione. Vanoli aveva già chiesto Beto al Torino nel gennaio 2025, dopo il grave infortunio di Zapata. Cairo non riuscì ad accontentarlo. Adesso i due si ritrovano a Firenze, con presupposti decisamente differenti.