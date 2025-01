La Fiorentina torna su un obiettivo per il centrocampo: su di lui la concorrenza di un'altra squadra di Serie A

Siamo ormai alle fasi finali del mercato invernale, e la Fiorentina vuole muoversi anche in entrata. Dopo il pressing sull'Atalanta per Zaniolo, Palladino potrebbe aggiungere un nuovo tassello al centrocampo viola: un nome già sondato nelle scorse settimane, tornato di moda ora a ridosso del gong finale.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, la Fiorentina sarebbe tornata forte su Cher Ndour, classe 2004 del PSG ma in prestito al Besiktas, in Turchia, col quale ha registrato 22 presenze e 1 gol in stagione. Sul ragazzo, tuttavia, ci sarebbe anche un'altra pretendente: è il Torino, che sta riscontrando non poche difficoltà nella trattiva col Chelsea per Casadei, e che quindi vorrebbe coprirsi con l'acquisto del giovane centrocampista.