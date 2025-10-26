E' pari spettacolo a fine prima frazione tra Fiorentina e Atalanta: prima Braschi illude e poi Bertolini la riprende

Si è chiuso sul 2-2 il primo tempo tra Fiorentina e Atalanta Primavera, big match di giornata in zona d'alta classifica. Gara aperta dopo soli 4 minuti dal rigore trasformato da Braschi. I bergamaschi però l'hanno ribaltata con la doppietta di Baldo al 10' e al 21', ancora su calcio di rigore.

Al 42' però arriva il nuovo pareggio viola grazie a una conclusione di Bertolini che fissa il 2-2 momentaneo.