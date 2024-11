Il nuovo ruolo da jolly extra campo di Quarta: non un intoccabile ma sempre più dentro la realtà Fiorentina

Un po' come per Biraghi, anche Quarta sta scontando quell'intervallo di Fiorentina-Lazio: furono loro due gli esclusi a sorpresa, tutt'ora indietro nelle gerarchie. Il Chino è tornato a Genova per l'assenza di Comuzzo ma secondo La Nazione il suo ruolo è tutt'altro che secondario, anzi. La leadership dell'argentino non è in discussione e a Marassi il capitano era lui. Quarta insomma resta tra i leader della Fiorentina di Palladino, che sia dentro o fuori dal campo.