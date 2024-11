Flachi: "A gennaio non prenderei un vice Kean. A questa Fiorentina serve migliorare, non aggiungere. Ecco chi punterei"

A Radio Bruno ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi. Queste le sue parole: "Sono molto felice nel veder giocare questa squadra, che è consapevole di far bene. Sembra che giochino insieme da anni vedendoli in campo, invece sono solo pochi mesi. Contro il Como non è stata una bella partita, ma l'hai saputa portare a casa. Un difettuccio? Gli esterni. Sottil ieri è entrato bene, ma non può farlo in una partita su dieci. Questi giocatori devono trovare assist e gol per aiutare Kean. Attualmente l'attaccante viola sta bene, mentalmente è devastante.

Un po' il contrario di Colpani, che secondo me sta accusando la pressione. Serve essere meno prevedibile e più veloce. Deve trovare la scintilla che lo faccia ritrovare. Mercato? Non prenderei un vice Kean, ma degli esterni. Se prendi una punta vai ad aggiungere a quello che già hai. A questa Fiorentina serve migliorare".