L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato durante uno speciale dedicato alla Serie A alla trasmissione americana CBS Sport Golazo. Queste le sue parole alla tv statunitense: “Lo scorso anno ho avuto tanti infortuni, non è stato il massimo. Quando passi periodi brutti, non devi tenere la testa bassa ma devi rimanere positivo. Quest'estate mi sono promesso che sarei tornato su certi livelli”.

E su Palladino: “Non vi mentirò, mi aveva già chiamato lo scorso anno ed era interessato a farmi di nuovo crescere. Quest'anno è molto importante per me, e Palladino ai miei occhi è come un padre. Abbiamo un'ottima connessione, in ogni cosa che facciamo. Non tutti hanno la fortuna di avere un allenatore con cui puoi parlare. E ora le cose stanno iniziando ad andare bene”.

E la Nazionale: “Sento che siamo una buona squadra, con tanti giocatori giovani e forti. Spalletti è molto bravo, giochiamo davvero un bel calcio”.