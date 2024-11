Riecco Gudmudsson! L'attaccante islandese si allena completamente in gruppo e viaggia verso il rientro tra i convocati in Conference. Biraghi invece...

Arrivano ottime notizie dal Viola Park, dove Albert Gudmundsson si è allenato completamente in gruppo quest'oggi, svolgendo anche la partitella con i compagni che ieri non erano titolari. L'islandese viaggia dunque verso una convocazione in Conference League dopo aver saltato la trasferta di Como. Da capire se Palladino lo vorrà provare contro il Pafos o lo terrà a riposo in vista del big match contro l'Inter.

Difficile rivedere tra i convocati invece Biraghi, che non è sceso in campo oggi per l'allenamento. Il capitano viola sta ancora recuperando da un fastidio muscolare che gli ha fatto saltare la trasferta lombarda. Lo riporta Radio Bruno.