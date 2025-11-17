Pruzzo: "Ma quale mancanza di motivazioni? I giocatori devono trovarle da soli. Difesa viola reparto con più difficoltà? Macché..."

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio della squadra viola e della partita all'orizzonte contro la Juventus.

Le parole di Pruzzo

“La partita contro i bianconeri è un'occasione, perché se vinci può svoltarti la stagione. Comincia una nuova stagione con Vanoli? Sì, ma i giocatori rimangono gli stessi e in campo ci vanno loro. Se può dare motivazione? Ma quale motivazione, i giocatori devono trovarle da soli le motivazioni. Sono una categoria furba”.

Reparti in difficoltà

“La difesa il reparto più in difficoltà? No, credo sia il centrocampo. Devi ripartire dalle basi. E' vero che puoi anche vincere facendo un gol in più degli altri, ma sei in grado oggi di vincere 5-4 o 3-2? Meglio pensare a non prenderli”.