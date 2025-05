Corriere Fiorentino: Il rinnovo che pareva certo e che ancora non arriva

Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 9

Grande spazio viene dato a: “L’intrigo Dodò”. Sottotitolo: “Il rinnovo che pareva certo ancora non arriva Per i viola il caso non esiste, ma le big pressano”.

I conti della Fiorentina

In taglio basso invece pubblicata una lettera del dg viola Alessandro Ferrari che risponde ad un precedente articolo del giornale: “Perdita dei ricavi, i nostri conti”.