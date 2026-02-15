Tutto Parisi in 90 minuti: il jolly di Vanoli per agguantare la salvezza

E' stato protagonista in tutto e per tutto Fabiano Parisi, che a fine partita si è preso pure i complimenti di Cesc Fabregas.

Il jolly Parisi

Vanoli lo ha scelto come jolly per la sua Fiorentina, tra quelli che saranno i protagonisti della rincorsa alla salvezza. Ieri ha cominciato da terzino sinistro, nel suo ruolo naturale ma non esclusivo. Ha dato una mano anche in attacco, chiudendo bene dietro, correndo per 90' più recupero.

L'autogol

Dopo una partita praticamente perfetta, fatta di chiusure a mille e corse in avanti per i contropiedi viola, arriva la sfiga. Un tocco goffo in area viola che finisce alle spalle di De Gea e che rimette, per fortuna solo momentaneamente, in gara il Como. Questo Parisi, però, può fare molto comodo ai viola. Lo scrive La Nazione.