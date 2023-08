A Radio Bruno l'ex difensore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha commentato alcuni aspetti della Fiorentina di Italiano esprimendosi poi su altre situazioni attuali in ambito viola. Ha detto Di Chiara: “La Fiorentina dimostra il suo tallone d’Achille è il fatto di prendere gol. Italiano a fine partita ha detto che la squadra produce tanto, spreca e poi subisce gol al primo tiro. Io penso che la statistica migliore sia quella del risultato finale, al di là dei numeri, perché il calcio è pieno di variabili e le certezze con il modo di giocare non ci sono mai”.

“Ci sono poi dei ruoli delicati, come portiere, centrale difensivo, centrocampista e attaccante che devono avere delle preferenze precise. Sono la spina dorsale della squadra. E' chiaro che ci sono degli impegni e i giocatori vanno gestiti, ma non puoi alternarli troppo di partita in partita perchè serve continuità a determinati interpreti”.