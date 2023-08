Ginocchio ok, Sabiri pronto a tornare in campo tra le voci di mercato. I progressi di Barak e...finalmente Ikone? La situazione

Giungono varie novità di natura positiva dal Viola Park dove si è svolto oggi l'allenamento della Fiorentina. Abdelhamid Sabiri torna ad allenarsi col gruppo dopo l'assenza nella trasferta di Vienna per l'andata del playoff di Conference League col Rapid Vienna. Il marocchino ex Sampdoria sarà convocabile per la sfida giovedì, al di là delle voci di mercato che rendono la sua posizione a Firenze non ancora solidissima.

C'è poi Antonin Barak, tornato in gruppo di recente ma che difficilmente potrà tornare a breve in campo. In Lista Uefa per il Playoff proprio per questo il ceco è rimasto tra gli esclusi e difficilmente sarà tra i convocati per la partita con l'Inter. Infine, sta finalmente bene Jonathan Ikone, domani in conferenza stampa mister Italiano scioglierà poi gli ultimi dubbi. Il francese classe '98 si candida ad una maglia da titolare col Rapid nella batteria dei calciatori offensivi alle spalle di uno tra Beltran e Nzola.