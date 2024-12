Buffon: "La Fiorentina così in alto in campionato? Bello e accattivante, è un bel segnale per il nostro movimento calcistico"

L'ex portiere della Juventus e attuale capo delegazione della Nazionale Italiana Gianluigi Buffon nel corso di un evento a Roma ha parlato del campionato di Serie A citando le squadre in alto in classifica come Fiorentina e Lazio.

“Campionato accattivante”

Buffon ha commentato: “Un campionato così avvincente non me l'aspettavo, ma ci speravo. E' un qualcosa che rende il campionato accattivante ed è bello che piazze come Fiorentina e Lazio tornino a coltivare quel sentimento, sono un bel segnale per il nostro movimento”.

"E al Parma in Serie B…"

E ha aggiunto: "Lo sono da sempre, pensate, anche in B col Parma sognavo il Pallone d'Oro".