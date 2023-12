Un centrocampista della Roma stringe i denti: ci sarà contro la Fiorentina. Mourinho recupera definitivamente Kumbulla

Non è al 100%, ma vuole esserci contro la Fiorentina: Lorenzo Pellegrini stringe i denti e fa di tutto per risultare presente nella lista dei convocati. Migliorano le condizioni del centrocampista italiano, come quelle di Ikoné per la Viola; nel caso del numero 7 giallorosso, però, come riportato da Il Romanista, è probabile la partenza dalla panchina dopo appena un allenamento insieme al resto della squadra.

Intanto, Mourinho recupera definitivamente il difensore centrale Marash Kumbulla, da tutta la settimana in gruppo e pronto a tornare a disposizione del tecnico portoghese.