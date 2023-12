Per un Nico Gonzalez ancora in dubbio, Italiano recupera un altro esterno in vista della Roma

Questa mattina la Fiorentina è scesa in campo per la seduta di allenamento in vista della gara di domenica contro la Roma. Come riportato da Radio Bruno Toscana, permangono i dubbi sulle condizioni di Nico Gonzalez che è sempre alle prese con un risentimento muscolare.

Rientrato invece l'allarme Ikonè, che nei giorni scorsi aveva avuto la febbre ma che oggi si è allenato regolarmente con i compagni. Il francese, salvo colpi di scena, dovrebbe quindi tornare tra i convocati per la trasferta di Roma.