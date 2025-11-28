Palladino senza un difensore importante contro la Fiorentina
Così come la Fiorentina, anche l'Atalanta è tornata oggi in campo dopo la grande vittoria in Champions League contro l'Eintracht Francoforte per 0-3. Adesso per la Dea c'è l'ostacolo viola a Bergamo, con la sfida in programma domenica.
Un assente
Secondo quanto riporta calcioatalanta.it, per la partita Palladino dovrà fare a meno di Giorgio Scalvini, difensore 2004 che sta vivendo una prima parte di stagione frenata dagli infortuni.
Il motivo
Palladino vuole dare al ragazzo tutto il tempo necessario per il recupero totale, senza rischiare nulla. Per questo l'ex allenatore viola dovrà fare i conti con la sua assenza contro la Fiorentina.
