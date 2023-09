Benedetto Ferrara: "Durato come Sabiri al Viola Park is the new è durato come un gatto sull’Aurelia. E Kokorin..."

Nel consueto editoriale su La Nazione, il giornalsita Benedetto Ferrara ha parlato degli esuberi che hanno lasciato Firenze: “E’ durato come Sabiri al Viola Park is the new è durato come un gatto sull’Aurelia. In un pugno di settimane ha fatto in tempo a lavorare in un centro sportivo di ultima generazione, ad allenarsi alle temperature del deserto del golfo, fare colazione da Marcello e, forse, a prendersela a male per alcune scelte dell’allenatore. Un affarone abbastanza inspiegabile. Ma nel frattempo se n’è andato anche il mitico Kokogol. E qui la sorpresa è un’altra. Forse non ce l’aspettavamo”.