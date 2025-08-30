"Lindelof potrebbe fare la differenza a Firenze, anche se è inspiegabile come sia rimasto senza contratto. Lamptey è bravo ma.."

Questo pomerigggo il giornalista di SkySport Roberto Gotta, esperto di Premier League e calcio inglese in generale, ha avuto modo di analizzare i possibili arrivi di Lindelof e di Lamptey. Questo un estratto delle sue considerazioni a Radio Bruno:

“Lindelof credo che esprima il suo meglio in posizione centrale. E’ passato un paio d’anni da quando giocava con regolarità, ma resta comunque un giocatore rapido negli spazi e nelle chiusure: questa è una delle sue caratteristiche migliori nel suo periodo allo United. E’ chiaro che giocando in una difesa a tre, nella quale i difensori devono controllare una parte maggiore di campo, le sue caratteristiche se inalterate rispetto al passato potrebbe portarlo a fare la differenza. Poi ovviamente dipenderà anche chi sarà schierato al suo fianco, ma è un difensore che la rapidità l’ha sempre avuta.

“E' inspiegabile come Lindelof non abbia ancora trovato un contratto”

Ha anche aggiunto: “Leggevo che ci fossero dubbi sulle sue capacità sul gioco aereo, anche se certe volte questo rappresenta un particolare meno importante per alcuni difensori. E’ un giocatore che devo dire inspiegabilmente non ha ancora trovato un contratto, a meno che non avesse esigenze economiche cosi elevate dal far desistere tutte le interessate. E’ una situazione molto simile a quella vissuta da De Gea lo scorso anno”.

“Lamptey è velocissimo, anche se la sua carriera è segnata dagli infortuni”

Quest invece il commento su Lamptey, anche lui accostato alla Fiorentina di Stefano Pioli: “La velocità è il suo elemento principale, questa cosa lo accomuna molto a Dodò, ma è stato utilizzato anche sulla sinistra. Lamptey ha avuto spesso infortuni e questo è uno dei motivi che hanno abbassato il suo prezzo rispetto a qualche anno fa. Al Brighton giocava come terzini ma è stato utilizzato anche più avanzato nel 4-2-3-1. E' cresciuto in una squadra molto vivace tatticamente e sotto questo punto di vista può essere molto utile. Comuzzo adatto alla Premier? Ogni volta che vedo una partita di Premier, la prima cosa che noto è la fisicità dei difensori centrali; è una cosa che non puoi farne a meno nel calcio inglese. Mi ricordo ancora l'impressione che mi fecero i difensori dell’Arsenal”.