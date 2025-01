Castrovilli chiuso alla Lazio. L'ex Fiorentina pronto a cambiare maglia?

Una decina di partite senza squilli. E' questo il breve riassunto della stagione di Gaetano Castrovilli con la maglia della Lazio, con l'ex centrocampista della Fiorentina che è chiuso dalla concorrenza nella squadra di Baroni.

E così a lui pensa l'Hellas Verona, che cerca rinforzi per puntare alla salvezza. Come riporta Alfredo Pedullà, infatti, la squadra gialloblù starebbe pensando all'ex viola ormai in uscita dal club biancoazzurro.