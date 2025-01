Iachini: "La Fiorentina è piena di ansia e di paura. Qualcuno deve capire cosa vuol dire giocare a Firenze con questa maglia"

L'ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sul momento di forma della squadra di Palladino. Queste le sue parole: "In momenti come questi deve uscire il carattere di una squadra, nel calcio non contano solo muscoli e gambe. Nessuno alla Fiorentina rischia la giocata, si vede che è una squadra piena di ansia e paure. Non è un problema di singoli, ma di un gruppo impaurito.

Non so se questa sia la rosa più forte dell'era Commisso, ma sicuramente è molto forte. Ora però serve crescere tutti quanti, qualcuno deve capire cosa vuole dire giocare a Firenze con la maglia della Fiorentina".