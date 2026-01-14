"Spostate la partita della Fiorentina col Cagliari". Il Comune teme l'ingorgo per il 24 gennaio

Il prossimo 24 gennaio il Ponte al Pino sarà smontato e l’Italia che si muove sul treno verrà tagliata a metà da questa operazione.

Ingorgo traffico

I treni ad Alta velocità si fermeranno a Rifredi (oppure a Campo di Marte nella direzione opposta) e i bus delle Ferrovie trasporteranno i passeggeri (scortati dalla Municipale) da una stazione all'altra. Un rischio ingorgo traffico che, riporta La Nazione, ha persuaso il Comune a provare a giocarsi una carta estrema: quella di chiedere ieri pomeriggio al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dalla prefetta Francesca Ferrandino di spostare la partita del 24 della Fiorentina con il Cagliari, o quantomeno di rinviarla di qualche ora (il match è in calendario alle ore 18).

Difficile il rinvio

La decisione sarà presa nelle prossime ore anche in base all’esito del sopralluogo della questura nella zona interessata dai lavori che ci sarà oggi. Sembra difficile che si possa ad arrivare ad una misura estrema per motivi di traffico.