Una storia che non è mai stata veramente scritta. È l'ora dell'avvicendamento con Sarri?

Una storia, quella tra Maurizio Sarri e la Fiorentina, che non è mai stata veramente scritta, se non brandelli di indiscrezioni filtrate con il contagocce dagli stessi protagonisti.

Di questo argomento si occupa stamani La Nazione, dove si può leggere che l'attuale tecnico della Lazio, qui a Firenze, troverebbe terreno fertile, non fosse altro perchè da sempre è uno dei preferiti della tifoseria viola

Che Sarri piaccia a Firenze e viceversa è risaputo. Che non ci siano mai stati fino in fondo i presupposti per arrivare a celebrare questo matrimonio, pure. Il suo futuro è incerto, così come quello del suo collega viola, Paolo Vanoli. Che si vada verso un avvicendamento tra i due nelle fila gigliate?