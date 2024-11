Biraghi e una gerarchia che lo mette in secondo piano. Ma il capitano è convinto di poter fare ancora la differenza e a gennaio...

Le gerarchie sulla fascia sinistra della Fiorentina sembrano ormai chiare: davanti a tutti c'è Robin Gosens. Il capitano viola, Cristiano Biraghi parte da una posizione defilata in questo senso ed è costretto a ritagliarsi qualche spazio solo in Conference League, oltre a qualche apparizione sporadica in campionato.

Poter fare la differenza

Sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi si legge però che il giocatore è convinto di poter fare ancora la differenza a buoni livelli. Per questo motivo, come confessato dal suo agente, Mario Giuffredi, negli scorsi giorni, il calciatore si guarderà intorno a gennaio, per vedere se c'è qualche squadra, in Serie A o in altri mercati più ‘esotici’, interessata a prenderlo e a dargli più spazio.

Contratto in scadenza

A giugno 2025 il suo contratto con i viola scadrà e ci sarà bisogno di un confronto tra le parti in tempi ristretti. Il suo destino si deciderà probabilmente entro l'inizio del prossimo anno.