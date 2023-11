Dei problemi degli attaccanti viola ha parlato Gigi Cagni, ex allenatore, a Radio Bruno:

"Hai Vlahovic e fai delle cose, ti tolgono Vlahovic e cambia tutto. Provate a togliere Osimhen l’anno scorso al Napoli… cioè Garcia avrà sbagliato sicuramente ma è un mese che gioca senza Osimhen. E non è che basta prendere un’altra pedina e metterla in quel ruolo, non ce n’è un altro uguale per cui tocca cambiare tipo di gioco.

Non posso pretendere che un tifoso faccia tutti questi ragionamenti ma un minimo sì. Dovremmo e dovreste parlare un po’ più di calcio, che è un mestiere che richiede tempo se si vuole arrivare a un certo livello. Siamo un popolo in cui si vuole tutto e subito ma non solo nel calcio.

Che obiettivi? Ho sentito Italiano dire che prima o poi la Fiorentina dovrà decidere, non ce la può fare neanche una grande squadra a fare tutte e tre le competizioni. L’Inter come quantità e qualità ha la rosa più forte e anche loro dovranno fare delle scelte, il triplete è arrivato una volta sola. La Fiorentina è inevitabile che a un certo punto dovrà farle, chiaramente non si possono fare preventive. Sarà il campo a imporle".