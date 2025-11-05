Bene le nerazzurre italiane in Champions League. Vittorie di misura per Chivu e Juric

Serata positiva per le italiane in Champions League. Entrambe le squadre nerazzurre hanno portato a casa i tre punti. Un ottimo risultato anche in ottica ranking UEFA per la Serie A.

Okay Chivu

L'Inter di Chivu ha superato il Kairat, squadra materasso della competizione. A San Siro è finita 2-1, con gli ospiti che l'avevano anche pareggiata. Ma la rete di Carlos Augusto ha fatto gioire tutto il popolo interista.

Successo last minute

A Marsiglia invece Juric ha dovuto penare e non poco. La sua Dea infatti ha sbagliato di tutto nel primo tempo, fra cui un calcio di rigore. Nella ripresa un gol annullato a Lookman prima del centro (bellissimo) di Samardzic. 1-0 al Velodrome e successo meritatissimo per l’Atalanta.