Severini: "C'è tristezza, ma ci teniamo questo bel percorso. Voglio continuare a crescere in questa squadra. Europeo? Speriamo..."

Emma Severini, giocatrice della Fiorentina, ha commentato con rammarico, ma anche orgoglio, la partita persa ai danni della Roma. Queste le sue parole.

“C'è e ci sarà grande tristezza, perché non è mai semplice superare le sconfitte, ma dobbiamo andare avanti e portarci dietro il bel percorso di quest'anno. Arrivare a giocarsi il posto in Champions contro la Roma, una delle migliori squadre italiane, non era scontato: ri-iniziamo il prossimo anno lottando e con questo atteggiamento, questa consapevolezza e questa voglia. Sconfitta immeritata? La fortuna ci vuole sempre, purtroppo oggi non c'è stata ma non era nemmeno semplice, loro sono una grande squadra e l'hanno dimostrato: non era scontato lottare quasi alla pari con queste società di livello, è motivo di orgoglio per noi. Questo è il calcio, per fortuna avremo l'opportunità di riprovarci"

“Spero di riuscire ad avere l'opportunità di andare a giocare l'Europeo, uno dei miei obiettivi da inizio stagione. Penso di essere migliorata quest'anno ma voglio tanto di più, sia individualmente che per la squadra, perché se miglioro è grazie alla società, allo staff, alle mie compagne. Voglio continuare a crescere con questa squadra”